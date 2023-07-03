Президент «Урала»: договориться о выкупе не смогли, потому что у ЦСКА есть свои планы на Помазуна

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о продлении аренды голкипера Ильи Помазуна.

«Илья изъявил желание остаться в «Урале». ЦСКА учёл его интересы, а мы всегда хотели, чтобы он остался у нас. Договориться о выкупе не смогли, потому что у ЦСКА есть свои планы на Илью. Ничего страшного в этом нет», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Как сообщается на официальном сайте ЦСКА, голкипер продлил соглашение с армейцами до окончания сезона-2027/28. Помазун снова проведёт сезон в «Урале» на правах аренды.

Прошедший сезон Помазун провёл на правах аренды в екатеринбургском «Урале». Он принял участие в 39 матчах за «шмелей», в которых пропустил 55 мячей и восемь раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его в €2 млн.

Ранее в «Аугсбурге» опровергли информацию об интересе к Помазуну.