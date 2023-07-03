Веснина: Рублёв провёл рабочий матч на старте Уимблдона

Победительница турниров Большого шлема в парном разряде Елена Веснина высказалась о победе российского теннисиста Андрея Рублёва над австралийцем Максом Пёрселлом.

«Хорошо, что Андрей провёл такой ровный матч и не оставил сопернику шансов. При этом Рублёв не потратил много сил, что очень важно. Он провёл рабочий матч. Трава пока ещё свежая, не вытоптанная. Многим теннисистам первые круги тяжело даются», — цитирует Веснину «Чемпионат».

Россиянин победил Пёрселла со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.

В следующем раунде Рублёв встретится с победителем встречи Лука ван Аш (Франция) — Асланом Карацевым (Россия).

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