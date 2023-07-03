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РФС опубликовал переговоры судей с матча «Зенит» — «Спартак»

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Российский футбольный союз (РФС) выложил судейские переговоры с матча 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».
РФС опубликовал переговоры судей с матча «Зенит» — «Спартак»
  • РИА Новости

«Падение Бальде в штрафной, обсуждение гола Мостового, диалоги Кукуяна с футболистами, конфликт Кузяева и Зобнина и разбор спорных эпизодов на VAR. Эти и другие моменты игры «Зенит» — «Спартак» — в новом выпуске «Проверим, проверим», — сказано в сообщении.

7 мая сине-бело-голубые досрочно выиграли РПЛ, обыграв московский «Спартак» со счётом 3:2 в матче 26-го тура и в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

Ранее защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал возможный уход одноклубника Вендела из команды.

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