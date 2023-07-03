Кверквелия: не могу сказать, что скучаю по «Рубину» и «Локомотиву», но общаюсь с некоторыми ребятами

Защитник «Нефтчи» Соломон Кверквелия высказался об общении с бывшими одноклубниками.

«Не могу сказать, что скучаю по «Рубину» и «Локомотиву», но общаюсь с некоторыми ребятами», — цитирует Кверквелию Sport24.

Кверквелия выступал за «Рубин» в 2011–2017 годах, а в 2017–2021 годах был игроком «Локомотива». В текущем сезоне 31-летний грузин провёл за клуб 42 матча во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин ответил на вопрос о шансах полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука уехать в европейский чемпионат.