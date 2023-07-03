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Тренер Волкова: Александр проведёт следующий бой в начале осени с топовым тяжеловесом

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Тренер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова Тарас Кияшко высказался о следующем поединке своего подопечного.
Тренер Волкова: Александр проведёт следующий бой в начале осени с топовым тяжеловесом
  • Gettyimages.ru

«В начале осени Волков проведёт свой очередной бой. Где и с кем, пока сказать не могу, пока UFC официально не анонсирует поединок. Могу сказать, что это топовый тяжеловес и достойный соперник», — цитирует Кияшко MMA.Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что подготовка к данному поединку уже началась.

Волков в марте нанёс поражение в первом раунде Александру Романову (нокаут) из Молдавии в поединке на турнире UFC Fight Night 221.

Ранее бывший обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров высказался о российском бойце Ринате Фахретдинове.

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