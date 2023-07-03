Адамов: надеюсь, никто из бразильцев не уйдет из «Зенита»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов прокомментировал возможный уход из команды бразильских игроков.

«Конечно, это высококлассные футболисты. Будет трудно, если они все уйдут. Я думаю, что уход всех сразу невозможен. Но даже уход одного человека затруднит ситуацию. Так что, надеюсь, они останутся», — цитирует Адамова «Известия».

По информации СМИ, Вендел может покинуть «Зенит». Отмечается, что клуб позволил игроку найти себе новую команду.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал победителем РПЛ, ЦСКА занял второе место, а «Спартак» — третье.

Ранее Даниил Круговой назвал целью «Зенита» на сезон шестое чемпионство подряд.