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Адамов: надеюсь, никто из бразильцев не уйдет из «Зенита»

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Защитник «Зенита» Арсен Адамов прокомментировал возможный уход из команды бразильских игроков.

«Конечно, это высококлассные футболисты. Будет трудно, если они все уйдут. Я думаю, что уход всех сразу невозможен. Но даже уход одного человека затруднит ситуацию. Так что, надеюсь, они останутся», — цитирует Адамова «Известия».

По информации СМИ, Вендел может покинуть «Зенит». Отмечается, что клуб позволил игроку найти себе новую команду.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал победителем РПЛ, ЦСКА занял второе место, а «Спартак» — третье. 

Ранее Даниил Круговой назвал целью «Зенита» на сезон шестое чемпионство подряд. 

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