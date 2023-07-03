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Football London: «Челси» думает предложить за Осимхена £100 млн

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«Челси» планирует провести с «Наполи» переговоры по нападающему Виктору Осимхену.

Лондонцы думают о том, чтобы предложить за форварда как минимум €116 млн, сообщает Football.London.

По информации СМИ, «Наполи» запросил у ПСЖ €180 млн за нападающего. Парижанам не понравилось подобное решение и они отказались делать предложение о покупке Осимхена.

В нынешнем сезоне 24-летний нигериец забил 26 мячей и отдал пять результативных передач в 31 матче за неаполитанцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик продолжит карьеру в «Милане».

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