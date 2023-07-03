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Терюшков о Ярошике в «Оренбурге»: перед нами предстанет команда патриотов своей Родины

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Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал назначение Иржи Ярошика главным тренером «Оренбурга».

«В случае обучения и совершенствования мастерства — это будет уверенная игра «Оренбурга» в сезоне-2023/24. А в вопросах воспитания перед нами предстанет команда патриотов своей Родины», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».  

«Оренбург» 22 июня объявил о назначении Ярошика на пост главного тренера. Чех подписал контракт на два года. Он сменил на должности наставника команды Марцела Личку.

Первый тур нового чемпионата пройдёт 21—23 июля. Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится 22 июля на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее Ярошик признался, что любит грустить под песню «Знаешь ли ты».

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