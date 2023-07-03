El Debate: переходу Мбаппе из ПСЖ в «Реал» может помешать мама футболиста

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи готов продать нападающего Килиана Мбаппе «Реалу» за €200 млн.

Агент Файза Ламари, мама Мбаппе, требует от парижан €60 млн невыплаченных бонусов, сообщает El Debate.

В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Мбаппе в составе ПСЖ стал пятикратным чемпионом Франции. Со сборной Франции он завоевал золото и серебро чемпионата мира 2018 и 2022 года, соответственно.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет €240 млн по контракту за переход в «Реал».