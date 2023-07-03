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Австралийский теннисист Кирьос снялся с Уимблдона

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Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Уимблдона-2023.

«Мне действительно грустно говорить, что в этом году я вынужден сняться с Уимблдона. Я изо всех сил старался быть готовым после операции и снова выйти на корты этого турнира», — написал Кирьос в соцсетях.

По словам теннисиста, причиной снятия послужила травма руки. Спортсмен сделал рентген, на котором врачи обнаружили разрыв связок в запястье. 

В 2022 году Кирьос дошёл до финала Уимблдона, где проиграл сербу Новаку Джоковичу (1-3).

Открытый чемпионат Великобритании состоится с 3 по 16 июля. Матчи пройдут на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Ранее испанец Карлос Алькарас назвал Кирьоса главной угрозой для Джоковича на Уимблдоне. 

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