Австралийский теннисист Кирьос снялся с Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Уимблдона-2023.

«Мне действительно грустно говорить, что в этом году я вынужден сняться с Уимблдона. Я изо всех сил старался быть готовым после операции и снова выйти на корты этого турнира», — написал Кирьос в соцсетях.

По словам теннисиста, причиной снятия послужила травма руки. Спортсмен сделал рентген, на котором врачи обнаружили разрыв связок в запястье.

В 2022 году Кирьос дошёл до финала Уимблдона, где проиграл сербу Новаку Джоковичу (1-3).

Открытый чемпионат Великобритании состоится с 3 по 16 июля. Матчи пройдут на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Ранее испанец Карлос Алькарас назвал Кирьоса главной угрозой для Джоковича на Уимблдоне.