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FIA пересмотрела итоговые результаты гонки на Гран-при Австрии из-за нарушений

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Международная автомобильная федерация (FIA) пересмотрела итоговые результаты гонки Гран-при Австрии «Формулы-1».

Восемь пилотов «Формулы-1» получили штрафы за нарушение границ трассы во время Гран-при Австрии после протеста, поданного Aston Martin, сообщается на официальном сайте организации.

Эстебан Окон (Alpine) получил четыре штрафа в общей сложности на 30 секунд. На 15 секунд наказан Ник де Врис (Alpha Tauri). Штрафы по 10 секунд были присуждены Карлосу Сайнсу (Ferrari), Льюису Хэмилтону (Mercedes), Пьеру Гасли (Alpine), Александеру Албону и Логану Сардженту (Williams). Юки Цунода (Alpha Tauri) наказан на 5 секунд.

Таким образом, Сайнс с четвёртого места перебрался на шестое, Хэмилтон — с седьмого на восьмое, а Гасли — с девятого на десятое. В тройке лучших изменений не произошло. 

Ранее нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в Гран-при Австрии «Формулы-1».

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