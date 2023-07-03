Стали известны все полуфиналисты молодёжного чемпионата Европы по футболу

Сборная Украины по футболу нанесла поражение команде Франции и оформила выход в полуфинал молодёжного чемпионата Европы 2023 года.

Игра в Клуж-Напоке завершилась со счётом 3:1 в пользу украинцев.

В составе команды Украины дубль оформил Георгий Судаков (32-я минута, 44-я), также забил Артём Бондаренко (86-я). У французов отличился Райан Шерки (19-я).

2 июля Англия обыграла Португалию, а днём ранее в полуфинал вышли Израиль и Испания.

Матчи полуфинала пройдут 5 июля. Сборная Украины сыграет с командой Испании, а Англия встретится с Израилем. Молодёжный чемпионат Европы проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.

Ранее судейская бригада отказалась работать дальше посреди футбольного матча между «Ракувом» и пражской «Славией» из-за конфликта на поле.