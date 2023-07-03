Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Стали известны все полуфиналисты молодёжного чемпионата Европы по футболу

Короткая ссылка
Сборная Украины по футболу нанесла поражение команде Франции и оформила выход в полуфинал молодёжного чемпионата Европы 2023 года.

Игра в Клуж-Напоке завершилась со счётом 3:1 в пользу украинцев. 

В составе команды Украины дубль оформил Георгий Судаков (32-я минута, 44-я), также забил Артём Бондаренко (86-я). У французов отличился Райан Шерки (19-я).

2 июля Англия обыграла Португалию, а днём ранее в полуфинал вышли Израиль и Испания. 

Матчи полуфинала пройдут 5 июля. Сборная Украины сыграет с командой Испании, а Англия встретится с Израилем. Молодёжный чемпионат Европы проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.

Ранее судейская бригада отказалась работать дальше посреди футбольного матча между «Ракувом» и пражской «Славией» из-за конфликта на поле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить