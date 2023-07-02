Судьи отказались работать на футбольном матче «Ракува» и «Славии» после конфликта на поле

Судейская бригада отказалась работать дальше посреди футбольного матча между «Ракувом» и пражской «Славией» из-за конфликта на поле.

Главный арбитр Лино Хайдук и полузащитник «Ракува» Яннис Папаниколау вступили в перепалку, после которой игрока удалили, но он не спешил покидать поле. Польская команда хотела сменить игрока, но судья отказался от решения, что привело к продолжению напряжённого разговора между участниками игры, сообщает TVP Sport.

Из-за инцидента на поле Хайдук ушёл в раздевалку со своими помощниками, объясняя это опасением за своё здоровое и здоровье своих коллег. Матч был продолжен, а главным судьёй стал начальник команды «Ракува» Камил Васковски, у которого был опыт работы арбитром.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу чешской «Славии».

Ранее сообщалось, что российские арбитры и делегаты могут в скором времени вернуться к работе на матчах под эгидой УЕФА.