Fakt: адвокаты Левандовски потребовали удалить мемы про футболиста
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«Мы хотели бы исправить недостоверную информацию, содержащуюся в мемах относительно прекращения сотрудничества компании по производству напитков и батончиков с Робертом Левандовски», — говорится в заявлении адвокатов.
Отмечается, что сотрудничество поляка с этим брендом истекло и не было продлено в результате единоличного решения футболиста.
Люди шутили в сети по тому поводу, что компания отказалась от сотрудничества с Левандовски в пользу теннисистки Иги Свёнтек.
Соглашение 34-летнего форварда с «Барселоной» истекает 30 июня 2026 года. Левандовски в сезоне-2022/23 в 46 матчах во всех турнирах забил 33 мяча и отдал восемь голевых передач.
Ранее Левандовски допустил, что может завершить профессиональную карьеру футболиста в клубе из столицы Каталонии.