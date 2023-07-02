Fakt: адвокаты Левандовски потребовали удалить мемы про футболиста

Адвокаты нападающего «Барселоны» и сборной Польши Роберта Левандовски выступили против создателей мемов из-за содержащейся в них ложной информации, ударившей по имиджу футболиста

«Мы хотели бы исправить недостоверную информацию, содержащуюся в мемах относительно прекращения сотрудничества компании по производству напитков и батончиков с Робертом Левандовски», — говорится в заявлении адвокатов.

Отмечается, что сотрудничество поляка с этим брендом истекло и не было продлено в результате единоличного решения футболиста.

Люди шутили в сети по тому поводу, что компания отказалась от сотрудничества с Левандовски в пользу теннисистки Иги Свёнтек.

Соглашение 34-летнего форварда с «Барселоной» истекает 30 июня 2026 года. Левандовски в сезоне-2022/23 в 46 матчах во всех турнирах забил 33 мяча и отдал восемь голевых передач.

Ранее Левандовски допустил, что может завершить профессиональную карьеру футболиста в клубе из столицы Каталонии.