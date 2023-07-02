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Касаткина вернулась в топ-10 рейтинга WTA

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Женская теннисная ассоциации (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга.
Касаткина вернулась в топ-10 рейтинга WTA
  • globallookpress.com
  • © Hongbo Chen/Keystone Press Agency

Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась с 11-го на десятое место.

Россиянка Вероника Кудерметова занимает 12-ю позицию, Людмила Самсонова — 15-ю, Екатерина Александрова — 22-ю, Анастасия Потапова — 23-ю, Анна Блинкова — 40-ю. 16-летняя Мирра Андреева располагается на 102-м месте.

Касаткина на этой неделе дошла до финала турнира в Истбурне, где уступила Мэдисон Киз из США. Россиянка получила 11-й номер посева на Уимблдоне-2023.

Ранее польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о допуске российских спортсменов к Открытому чемпионату Великобритании.

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