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Тарханов — о желании Дзюбы: каждый футболист может быть тренером

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Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов предположил, что нападающий столичного «Локомотива» Артём Дзюба после окончания карьеры футболиста может стать приличным тренером.
Тарханов — о желании Дзюбы: каждый футболист может быть тренером
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Сложно говорить об этом. Когда начнёт работу, только тогда можно будет хоть как-то оценить. Каждый игрок может быть тренером. У него хорошая школа и характер боевой. Вполне возможно, что Дзюба станет хорошим тренером», — цитирует Тарханова Vprognoze.

Дзюба 1 июля заявил, что хотел бы попробовать себя в роли тренера.

34-летний форвард в сезоне-2022/23 в 11 матчах за «Локо» забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее в «Локомотиве» опровергли информацию о возможном расторжении контракта с Дзюбой.

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