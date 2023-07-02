Тарханов — о желании Дзюбы: каждый футболист может быть тренером

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов предположил, что нападающий столичного «Локомотива» Артём Дзюба после окончания карьеры футболиста может стать приличным тренером.

«Сложно говорить об этом. Когда начнёт работу, только тогда можно будет хоть как-то оценить. Каждый игрок может быть тренером. У него хорошая школа и характер боевой. Вполне возможно, что Дзюба станет хорошим тренером», — цитирует Тарханова Vprognoze.

Дзюба 1 июля заявил, что хотел бы попробовать себя в роли тренера.

34-летний форвард в сезоне-2022/23 в 11 матчах за «Локо» забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее в «Локомотиве» опровергли информацию о возможном расторжении контракта с Дзюбой.