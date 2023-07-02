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Скира: клуб из Саудовской Аравии предложил Буффону двухлетний контракт на €30 млн

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Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Скира: клуб из Саудовской Аравии предложил Буффону двухлетний контракт на €30 млн
  • © AP Photo/Luca Bruno

Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, 45‑летнему вратарю был предложен двухлетний контракт с зарплатой в €15 млн за сезон.

Уточняется, что голкипер взял время на раздумья.

В 2021 году голкипер перешёл в «Парму». Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. «Парма» является родным клубом Буффона, именно здесь он начал свою карьеру.

Ранее Буффон высказал мнение, что его уход из ПСЖ был главной ошибкой в карьере.

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