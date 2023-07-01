Бородюк: «Динамо» начнёт показывать хорошие результаты в новом сезоне РПЛ

Олимпийский чемпион Александр Бородюк считает, что московское «Динамо» в чемпионате России по футболу сезона-2023/24 должно будет порадовать своих болельщиков хорошими результатами.

«Я надеюсь, что в ближайшем будущем «Динамо» добьётся хороших результатов. Но у меня есть вопросы к руководителям клуба», — цитирует Бородюка ТАСС.

Обладатель Кубка СССР в составе московского «Динамо» подчеркнул, что у бело-голубых прекрасные болельщики и отличный новый современный стадион.

«Динамо» по итогам сезона-2022/23 заняло девятое место в РПЛ. В первом туре нового чемпионата столичный клуб 22 июля примет на своём поле «Краснодар».

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры по продлению контракта с Тюкавиным.