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В «Зените» не исключили новые подписания игроков в летнее трансферное окно

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, был ли трансфер полузащитника «Сочи» Александра Коваленко последним приобретением клуба в летнее трансферное окно.
В «Зените» не исключили новые подписания игроков в летнее трансферное окно
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Будет ли «Зенит» ещё усиливаться в летнее ТО? Поживём — посмотрим», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Контракт с 19-летним россиянином рассчитан до 2028 года. В прошедшем сезоне Коваленко забил два мяча и отдал три результативные передачи в 30 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в €2,8 млн.

Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен получить от продажи полузащитника Клаудиньо €17—18 млн.

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