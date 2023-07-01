Живоглядов: горечь от того, что провёл в «Локомотиве» четыре года и теперь ухожу

Защитник Дмитрий Живоглядов высказался об уходе из «Локомотива».

«Начал осознавать, что не останусь в «Локомотиве», примерно в конце февраля на сборах. Потом стало более или менее понятно, что наши пути с «Локо» расходятся.

Чувства, конечно, двоякие: горечь от того, что провёл в клубе четыре года и теперь ухожу», — приводит слова Живоглядова «Чемпионат».

Живоглядов покинул команду в связи с истечением срока контрактов.

В сезоне-2022/23 он провёл за команду 21 матч во всех турнирах, в которых сделал пять результативных передач.

Ранее в «Локомотиве» опровергли информацию о возможном расторжении контракта с Дзюбой.