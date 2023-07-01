Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Globo: «Зенит» планирует выручить с продажи Клаудиньо как минимум €17 миллионов

Короткая ссылка
Санкт-петербургский «Зенит» намерен получить от продажи полузащитника Клаудиньо €17—18 млн.
Globo: «Зенит» планирует выручить с продажи Клаудиньо как минимум €17 миллионов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Фламенго» будет стараться договориться с руководством сине-бело-голубых на меньшую сумму, но понимает, что переговоры будут непростыми, сообщает Globo.

В прошедшем сезоне Клаудиньо забил пять мячей и отдал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Клаудиньо согласился перейти в бразильский «Фламенго».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить