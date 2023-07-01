Globo: «Зенит» планирует выручить с продажи Клаудиньо как минимум €17 миллионов

Санкт-петербургский «Зенит» намерен получить от продажи полузащитника Клаудиньо €17—18 млн.

«Фламенго» будет стараться договориться с руководством сине-бело-голубых на меньшую сумму, но понимает, что переговоры будут непростыми, сообщает Globo.

В прошедшем сезоне Клаудиньо забил пять мячей и отдал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Клаудиньо согласился перейти в бразильский «Фламенго».