Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Черчесов: до конца не был уверен в победе России над Испанией на ЧМ-2018

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил победу над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.
Черчесов: до конца не был уверен в победе России над Испанией на ЧМ-2018
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Rose - UEFA

«Думаете, что я вот сейчас возьму и скажу, что был уверен в победе? Нет, не скажу. По ходу матча, до самого его конца не был уверен, что мы непременно выиграем. Но был уверен, что ребята сделают для этого всё возможное», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

В 1/8 финала чемпионата мира сборная России победила Испанию в серии пенальти.

Ранее Черчесов высказался об итогах жеребьёвки первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить