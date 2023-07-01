Черчесов: до конца не был уверен в победе России над Испанией на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил победу над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

«Думаете, что я вот сейчас возьму и скажу, что был уверен в победе? Нет, не скажу. По ходу матча, до самого его конца не был уверен, что мы непременно выиграем. Но был уверен, что ребята сделают для этого всё возможное», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

В 1/8 финала чемпионата мира сборная России победила Испанию в серии пенальти.

Ранее Черчесов высказался об итогах жеребьёвки первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.