Черчесов: до конца не был уверен в победе России над Испанией на ЧМ-2018
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«Думаете, что я вот сейчас возьму и скажу, что был уверен в победе? Нет, не скажу. По ходу матча, до самого его конца не был уверен, что мы непременно выиграем. Но был уверен, что ребята сделают для этого всё возможное», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».
В 1/8 финала чемпионата мира сборная России победила Испанию в серии пенальти.
Ранее Черчесов высказался об итогах жеребьёвки первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.