Абсолютный чемпион России по велогонкам Рикунов будет выступать за китайскую команду

Российский велогонщик, абсолютный чемпион России среди молодёжи Пётр Рикунов планирует сменить команду.

«После отдыха я планирую выезд в Китай, собираюсь выступать за одну из пекинских команд. От срока визы станет понятно, в каких гонках я буду участвовать. Из россиян в ней также будет мой товарищ Андрей Степанов», — цитирует Рикунова ТАСС.

Объединённый чемпионат мира по велоспорту состоится с 3 по 13 августа в Шотландии. 3 мая правление Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение допустить россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее тренер российских велогонщиков Иракли Абрамян объяснил, почему спортсменам рекомендовано не ехать на чемпионат мира по велоспорту в нейтральном статусе.