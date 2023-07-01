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Абсолютный чемпион России по велогонкам Рикунов будет выступать за китайскую команду

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Российский велогонщик, абсолютный чемпион России среди молодёжи Пётр Рикунов планирует сменить команду.
Абсолютный чемпион России по велогонкам Рикунов будет выступать за китайскую команду
  • AFP
  • © KURT DESPLENTER / BELGA

«После отдыха я планирую выезд в Китай, собираюсь выступать за одну из пекинских команд. От срока визы станет понятно, в каких гонках я буду участвовать. Из россиян в ней также будет мой товарищ Андрей Степанов», — цитирует Рикунова ТАСС. 

Объединённый чемпионат мира по велоспорту состоится с 3 по 13 августа в Шотландии. 3 мая правление Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение допустить россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее тренер российских велогонщиков Иракли Абрамян объяснил, почему спортсменам рекомендовано не ехать на чемпионат мира по велоспорту в нейтральном статусе.

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