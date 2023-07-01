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Защитник «Спартака» Чернов признался, что соскучился по футболу в отпуске

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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов дал понять, что ему хватило времени в отпуске, чтобы отдохнуть от футбола.

«Думаю, что ребята все уже соскучились. Мы встретились — у всех хорошее настроение. Думаю, что всё будет хорошо. Всем надо было чуть-чуть выдохнуть, а сейчас можно с новыми силами идти в новый сезон», — цитирует Чернова «Чемпионат».

Чернов признался, что отпуск провёл отлично, отдохнули с семьёй.

«Последнюю неделю начал делать какие-то упражнения беговые. В целом состояние сейчас хорошее», — добавил Чернов.

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 завоевал бронзовые медали РПЛ. Новый чемпионат стартует 21 июля. Красно-белые в первом туре 22 июля примут на своём поле «Оренбург».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о восстановлении полузащитника Наиля Умярова.



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