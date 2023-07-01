Ковтун рассказал, что Романцев консультировал тренерский штаб «Родины»

Тренер московской «Родины» Юрий Ковтун дал понять, что бывший наставник столичного «Спартака» Олег Романцев давал советы по организации игры.

«Он даже приезжал в минувшем чемпионате на матч по нашему приглашению, посмотрел. Пообщались об этом. Олег Иванович всегда готов помочь, что-то посоветовать со стороны. Это важно для нас, мы всегда готовы выслушать», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».

По словам экс-защитника красно-белых, «Родина» стилистически немного ориентируется на спартаковский футбол Романцева.

«Направление похоже, но всё равно нужно, чтобы это было что-то своё. Хотим, чтобы на поле игроки были не роботами, а чтобы в их действиях присутствовало больше творчества», — добавил Ковтун.

«Родина» в сезоне-2022/23 заняла пятое место в турнирной таблице Первой Лиги и приняла участие в переходных матчах за право сыграть в РПЛ. Команда Дмитрия Парфёнова уступила «Пари НН» по сумме двух встреч.

Ранее Романцев заявил, что продолжает верить в «Спартак».