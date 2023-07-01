Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ковтун рассказал, что Романцев консультировал тренерский штаб «Родины»

Короткая ссылка
Тренер московской «Родины» Юрий Ковтун дал понять, что бывший наставник столичного «Спартака» Олег Романцев давал советы по организации игры.

«Он даже приезжал в минувшем чемпионате на матч по нашему приглашению, посмотрел. Пообщались об этом. Олег Иванович всегда готов помочь, что-то посоветовать со стороны. Это важно для нас, мы всегда готовы выслушать», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».

По словам экс-защитника красно-белых, «Родина» стилистически немного ориентируется на спартаковский футбол Романцева.

«Направление похоже, но всё равно нужно, чтобы это было что-то своё. Хотим, чтобы на поле игроки были не роботами, а чтобы в их действиях присутствовало больше творчества», — добавил Ковтун.

«Родина» в сезоне-2022/23 заняла пятое место в турнирной таблице Первой Лиги и приняла участие в переходных матчах за право сыграть в РПЛ. Команда Дмитрия Парфёнова уступила «Пари НН» по сумме двух встреч.

Ранее Романцев заявил, что продолжает верить в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить