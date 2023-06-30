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Marca: «Севилья» выставила на трансфер всех игроков из-за долгов

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Руководство «Севильи» приняло решение расстаться со всеми игроками футбольного клуба из-за возможного банкротства в ближайшее время.
Marca: «Севилья» выставила на трансфер всех игроков из-за долгов
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Долг клуба составляет порядка €90 млн. Поэтому было принято решение выставить всех футболистов на трансфер, сообщает Marca.

Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков команды из Андалусии в €201,5 млн.

«Севилья» в сезоне-2022/23 в седьмой раз стала победителем Лиги Европы. В чемпионате Испании красно-белые заняли 12-е место.

Ранее сообщалось, что защитник «Севильи» Хесус Навас признан лучшим игроком прошедшего сезона в Лиге Европы.

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