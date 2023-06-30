Marca: «Севилья» выставила на трансфер всех игроков из-за долгов
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Долг клуба составляет порядка €90 млн. Поэтому было принято решение выставить всех футболистов на трансфер, сообщает Marca.
Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков команды из Андалусии в €201,5 млн.
«Севилья» в сезоне-2022/23 в седьмой раз стала победителем Лиги Европы. В чемпионате Испании красно-белые заняли 12-е место.
Ранее сообщалось, что защитник «Севильи» Хесус Навас признан лучшим игроком прошедшего сезона в Лиге Европы.