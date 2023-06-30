Тренер Махачева назвал Цукерберга фаворитом в бою с Маском

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева, поделился мнением о поединке между американскими бизнесменами Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Исходя из того немногого, что я видел, Марку нравится соревноваться. Цукерберг очень конкурентоспособный. Если не ошибаюсь, он хорошо выступил на настоящем турнире по джиу-джитсу, так что в нём есть бойцовский дух», — приводит слова Мендеса Grosvenor Sport.

Тренер считает, что Цукерберг является фаворитом в бою с Маском.

«Учитывая обстоятельства, Марк превосходит Илона. Правда, мы не знаем, что умеет Маск», — заявил он.

Слухи о возможном поединке бизнесменов появились на фоне их перепалки в социальных сетях. Глава UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать поединок.

Ранее Маск сообщил, что их бой с Цукербергом может пройти в римском Колизее.