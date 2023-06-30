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Бывший нападающий «Ньюкасла» Ширер надеется, что Кейн не побьёт его рекорд по голам в АПЛ

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Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер прокомментировал информацию о возможном переходе форварда лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию».
Бывший нападающий «Ньюкасла» Ширер надеется, что Кейн не побьёт его рекорд по голам в АПЛ
  • Gettyimages.ru

«Я сам поведу машину Кейна в «Баварию», чтобы защитить мой рекорд. У меня 260 голов, у Гарри — 213. Но любая надежда на это, вероятно, тщетна», — приводит слова Ширера The Athletic.

По мнению экс-нападающего, 29-летний англичанин может вернуться в Англию через пару лет и побить его рекорд по голам.

«Кейну почти 30, но он следит за собой, у него не было серьёзных травм, и он ещё может меня обогнать. Тем не менее дайте мне ключи и навигатор, и я поеду», — пошутил он.

В прошедшем сезоне Кейн забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах. Контракт форварда с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» и Кейн достигли договорённости о трансфере.

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