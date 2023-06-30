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Романцев заявил, что продолжает верить в «Спартак»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Романцев заявил, что продолжает верить в «Спартак»
  • РИА Новости

«У «Зенита» действительно есть всё, чтобы вновь выиграть РПЛ. Но я не люблю заранее раздавать кубки», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, предстоящий сезон может ознаменоваться по-настоящему жёсткой борьбой за золотые медали.

«Я не согласен с теми, кто заранее предсказывает чемпионство «Зенита», потому что продолжаю верить в свой «Спартак», — заявил он.

В прошедшем сезоне санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз подряд выиграл РПЛ, набрав 70 очков в 30 турах.

Серебряные медали с 58 очками завоевал московский ЦСКА. «Спартак» набрал 54 очка и занял третье место.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз выделил болельщикам ЦСКА и «Зенита» свыше 12 тыс. билетов на матч за Суперкубок России.

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