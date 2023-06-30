Романцев заявил, что продолжает верить в «Спартак»
- РИА Новости
«У «Зенита» действительно есть всё, чтобы вновь выиграть РПЛ. Но я не люблю заранее раздавать кубки», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».
По словам тренера, предстоящий сезон может ознаменоваться по-настоящему жёсткой борьбой за золотые медали.
«Я не согласен с теми, кто заранее предсказывает чемпионство «Зенита», потому что продолжаю верить в свой «Спартак», — заявил он.
В прошедшем сезоне санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз подряд выиграл РПЛ, набрав 70 очков в 30 турах.
Серебряные медали с 58 очками завоевал московский ЦСКА. «Спартак» набрал 54 очка и занял третье место.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз выделил болельщикам ЦСКА и «Зенита» свыше 12 тыс. билетов на матч за Суперкубок России.