Coluna do Fla/Flamengo: Клаудиньо согласился перейти из «Зенита» во «Фламенго»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо согласился перейти в бразильский «Фламенго».

Как сообщает Coluna do Fla/Flamengo, после достижения договорённости с 26-летним бразильцем «Фламенго» попытается договориться с петербуржцами.

По информации источника, «Зенит» попросит за трансфер не менее €12 млн, но бразильский клуб хочет подписать полузащитника на более лояльных условиях.

В прошедшем сезоне Клаудиньо забил пять мячей и отдал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» готов предложить «Зениту» €12 млн за Клаудиньо.