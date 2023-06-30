Coluna do Fla/Flamengo: Клаудиньо согласился перейти из «Зенита» во «Фламенго»
- РИА Новости
Как сообщает Coluna do Fla/Flamengo, после достижения договорённости с 26-летним бразильцем «Фламенго» попытается договориться с петербуржцами.
По информации источника, «Зенит» попросит за трансфер не менее €12 млн, но бразильский клуб хочет подписать полузащитника на более лояльных условиях.
В прошедшем сезоне Клаудиньо забил пять мячей и отдал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Фламенго» готов предложить «Зениту» €12 млн за Клаудиньо.