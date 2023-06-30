Колосков: Дзюба — не прима-балерина «Локомотива»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков не считает, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба вносит основной вклад в победы железнодорожников.

«Дзюба — не прима-балерина, чтобы все вокруг него вращалось. Нормальный футболист, сильный. Но «Локомотив» — это не только Дзюба. Успех команды в новом сезоне не будет зависеть лишь от него одного», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

По его мнению, в составе столичной команды «есть ребята, которые могут Артёма и на скамейку запасных отправить».

«Если снизит требования к себе. В любом случае, нельзя обсуждать кандидатуру одного футболиста в отрыве от всей команды», — добавил Колосков.

«Локомотив» по итогам сезона-2022/23 занял восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Дзюба забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах.

Футболисты «Локомотива» в эти дни проводят учебно-тренировочные сборы в подмосковной Баковке. Новый чемпионат стартует 23 июля.

Ранее защитник «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что Дзюба принесёт много пользы столичной команде в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.































