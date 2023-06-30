Андреева призналась, что поначалу не чувствовала себя комфортно на травяных кортах

Россиянка Мирра Андреева после выхода в основную сетку Открытого чемпионата Великобритании по теннису 2023 года сообщила, что уже привыкла к игре на травяном покрытии.

«Я очень довольна выступлением на своём первом в сезоне турнире на траве. Сначала не чувствовала себя комфортно на этой поверхности, но шаг за шагом становлюсь всё более уверенной», — цитирует Андрееву пресс-служба Уимблдона.

Теннисистка из России призналась, что довольно сильно нервничает перед стартом на третьем по счёту турнире Большого шлема в сезоне.

«Я в основной сетке. Прекрасно, что мне вообще удалось попасть сюда. Никогда раньше не была на Уимблдоне и очень взволнованна», — заключила Андреева.

Открытый чемпионат Великобритании состоится с 3 по 16 июля. Матчи пройдут на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Андреева является 102-й ракеткой мира.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева оценила выход Андреевой в основную сетку Открытого чемпионата Великобритании.