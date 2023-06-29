Веснина назвала Андрееву после выхода в основную сетку Уимблдона яркой звёздочкой

Олимпийская чемпионка Елена Веснина считает, что юная Мирра Андреева показывает очень зрелую игру в туре Женской теннисной ассоциации (WTA) сезона-2023.

«Она, безусловно, яркая звёздочка. В России давно не было такой теннисистки, которая в таком юном возрасте играла бы в такой зрелый, взрослый теннис», — цитирует Веснину «Матч ТВ».

При этом она не стала называть Андрееву самой талантливой российской теннисисткой в данный момент.

«Сейчас лишь бы жеребьёвка была хорошая для неё. Когда ты несеяный и выходишь из квалификации, можешь сразу попасть на самых топовых соперников. Не хотелось бы этого», — заключила Веснина.

Открытый чемпионат Великобритании состоится с 3 по 16 июля. Матчи пройдут на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева оценила выход Андреевой в основную сетку Открытого чемпионата Великобритании.