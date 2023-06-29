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Радченко — о трансфере Педро из «Коринтианса»: форвард усилит в «Зените» линию атаки

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Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что нападающий «Коринтианса» Педро Энрике обязательно будет полезен команде из Санкт-Петербурга.
Радченко — о трансфере Педро из «Коринтианса»: форвард усилит в «Зените» линию атаки
  • globallookpress.com
  • © Reinaldo Reginato/Keystone Press Agency

«Зенит» никого не грабит. Клуб проанализировал и понял, что Педро — хороший игрок, который сумеет усилить команду в линии атаки. «Коринтиансу» поступило предложение», — цитирует Радченко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «Коринтианс» — это не какой-то богатый бразильский клуб, который может себе позволить удерживать игроков.

«Хорошие бразильские игроки уезжают, когда получают хорошие предложения. И не только для личного контракта, но и для клуба», — заключил Радченко.

«Зенит» 29 июля объявил о переходе 17-летнего Педро. Бразильский форвард прибудет в расположение сине-бело-голубых в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Педро в 12 матчах за «Коринтианс» в 2023 году забил два гола. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €2 млн.

Ранее сообщалось, что Малком, Роберт Ренан и Матео Кассьерра вернулись в расположение петербургского клуба.

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