Сарвели признался, что в детстве болел за «Локомотив»
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«Сегодня хотел найти фотографию, где я маленький в шарфе и шапке «Локомотива», но, к сожалению, пока не нашёл. Это ещё до переезда в Москву, мне было лет семь — десять. Может быть, позже найду. Так что можно сказать, что с «Локомотивом» я давно», — цитирует Сарвели «Матч ТВ».
25-летний форвард подписал контракт до лета 2026 года. Сарвели будет выступать за столичный клуб под восьмым номером.
В сезоне-2022/23 нападающий забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 32 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Его соглашение с клубом было рассчитано до 30 июня 2025 года.
Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что Сарвели сможет помочь команде в атаке.