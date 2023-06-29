Боец UFC Фахретдинов: хотелось бы, чтобы Загитова не выкладывала фото в купальниках

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов высказался об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

«Я её не знаю, поэтому своё отношение к ней высказывать не могу. В купальниках я бы точно не выкладывал фотографии. Ну, опять же, у всех разное мировоззрение, мне хотелось бы, чтобы она так не делала, так как татарка. Хотелось бы, чтобы она в религии была и так далее, но я её не знаю, что говорить», — приводит слова Фахретдинова «Спорт-Экспресс».

Загитова выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года она приостановила спортивную карьеру.

В декабре 2022-го Фахретдинов победил Брайэна Баттла решением судей на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Фахретдинов записал в свой актив 22-ю победу в ММА. На его счету одно поражение. Следующий поединок российский спортсмен проведёт с американцем Кевином Ли на турнире UFC Fight Night 2 июля.

Ранее Загитова назвала честью будущее открытие собственной школы фигурного катания в Татарстане.