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Чалов — о матче с «Зенитом» за Суперкубок: будет суперигра

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о матче с «Зенитом» за Суперкубок России.
Чалов — о матче с «Зенитом» за Суперкубок: будет суперигра
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«ЦСКА сейчас больше готовится к «Зениту» или старту сезона в РПЛ? Готовится к Суперкубку. Один матч, можно взять трофей. Будет суперигра», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.

Он также подчеркнул, что у футболистов получился не большой отпуск. По его словам, с весом у него всё отлично.

«К сборам всегда подхожу в хорошем состоянии», — заключил Чалов.

Форвард в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с армейским клубом действует до конца 2024 года.

Встреча между красно-синими и сине-бело-голубыми пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля, начнётся в 17:00 мск.

ЦСКА является обладателем Кубка России, «Зенит» — победителем Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что РФС выделил ЦСКА и «Зениту» более 12 тыс. билетов на Суперкубок.

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