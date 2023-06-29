В «Монако» сообщили, что Головин вернётся в расположение клуба 3 июля

В пресс-службе «Монако» рассказали, когда российский полузащитник Александр Головин планирует вернуться в расположение клуба из отпуска.

«Большинство игроков после отпуска должны вернуться в расположение «Монако» 3 июля. Александр Головин должен вернуться в понедельник», — приводит слова пресс-службы «Монако» ТАСС.

Головин в прошедшем сезоне в 45 матчах за «Монако» забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач. 27-летний россиянин продлил контракт с французской командой до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Transfermarkt повысил рыночную стоимость Головина.