Гладилин посоветовал «Спартаку» и Хлусевичу не задумываясь принимать предложение «Лацио»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе защитника красно-белых Даниила Хлусевича в «Лацио».

«Лацио» — очень большой клуб. Наверное, агенты Хлусевича работают над его переходом. «Спартаку» и Даниилу не стоит задумываться — надо переходить. Это большой престиж, когда российского игрока приглашает «Лацио» — один из ведущих клубов Италии», — цитирует Гладилина «Чемпионат».

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио в социальных сетях, россиянином заинтересованы в «Лацио», «Вероне», «Дженоа» и «Спортинге».

По информации источника, защитника с правом выкупа могут арендовать за сумму порядка €8 млн.

22-летний Хлусевич выступает за «Спартак» с 2021 года. В текущем сезоне он провёл за красно-белых 35 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.

Ранее агент Хлусевича подтвердил информацию об интересе итальянских клубов к своему клиенту.