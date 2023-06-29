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Гладилин посоветовал «Спартаку» и Хлусевичу не задумываясь принимать предложение «Лацио»

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе защитника красно-белых Даниила Хлусевича в «Лацио».
Гладилин посоветовал «Спартаку» и Хлусевичу не задумываясь принимать предложение «Лацио»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Лацио» — очень большой клуб. Наверное, агенты Хлусевича работают над его переходом. «Спартаку» и Даниилу не стоит задумываться — надо переходить. Это большой престиж, когда российского игрока приглашает «Лацио» — один из ведущих клубов Италии», — цитирует Гладилина «Чемпионат».

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио в социальных сетях, россиянином заинтересованы в «Лацио», «Вероне», «Дженоа» и «Спортинге».

По информации источника, защитника с правом выкупа могут арендовать за сумму порядка €8 млн.

22-летний Хлусевич выступает за «Спартак» с 2021 года. В текущем сезоне он провёл за красно-белых 35 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.

Ранее агент Хлусевича подтвердил информацию об интересе итальянских клубов к своему клиенту.

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