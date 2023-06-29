Позднякова: не поехала бы на международные турниры на нынешних условиях

Чемпионка Олимпийских игр в Токио саблистка София Позднякова рассказала, что не поехала бы на международные турниры при нынешних условиях.

«Не часто обсуждаем нынешнюю международную ситуацию с Егорян и Великой. А что тут обсуждать? Можно сидеть и сокрушаться или пытаться отшутиться. Не хочу переходить на личности, но, например, у меня чётко сформировалась позиция, что не поехала бы на турниры на тех условиях, которые предлагаются сейчас», — сказала Позднякова в интервью на YouTube-канале.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Чехия запретила российским спортсменам выступать на соревнованиях в стране.