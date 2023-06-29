Начо назначен новым капитаном «Реала»

Мадридский «Реал» объявил имена новых капитанов клуба.

Пресс-служба «королевского клуба» опубликовала видео в социальных сетях, в котором и представила четырёх преемников ушедшего Карима Бензема.

Новым капитаном сливочных станет защитник Начо Фернандес. Вторым капитаном будет полузащитник Лука Модрич. Третьим станет защитник Дани Карвахаль, а четвёртым — хавбек Тони Кроос.

«Реал» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате Испании, набрав 78 очков и пропустив вперёд «Барселону», которая набрала 88 баллов.

Ранее сообщалось, что нападающий Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал» в 2024 году свободным агентом.