В «Вегасе» заявили, что давно искали такого хоккеиста, как Барбашёв

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон прокомментировал заключение нового контракта с российским нападающим Иваном Барбашёвым.

«Мы давно искали такого игрока. Он на пике своей карьеры. Мы отдали хорошего молодого игрока, чтобы выменять Барби. Он стал частью команды. Играл очень хорошо. Мы выиграли Кубок Стэнли, а Барбашёв был важной частью этого успеха. Мы хотели сохранить его», — приводит слова Маккриммона AP News.

Также Маккриммон рассказал, какие преимущества получит клуб после подписания нового контракта с россиянином.

Форвард «рыцарей» подписал новое соглашение с клубом сроком на пять лет, по которому заработает $25 млн. «Вегас» заполучил игрока после обмена Барбашёва из «Сент-Луиса». В обратном направлении проследовал Зак Дин.

Напомним, что Барбашёв попал в «Вегас» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. Команда выиграла Кубок Стэнли. Игрок стал двукратным победителем турнира.

В текущем сезоне российский нападающий набрал 18 (7 + 11) очков в 22 встречах.

Ранее агент Барбашёва прокомментировал новый контракт с «Вегасом».