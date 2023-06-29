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СЭ: Алонсо хочет покинуть «Краснодар»

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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо принял решение покинуть клуб.
СЭ: Алонсо хочет покинуть «Краснодар»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Краснодар» не готов отпускать Алонсо меньше чем за €8 млн.

Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года. А в марте он приостановил контракт с российским клубом. 29-летний игрок выступал на правах аренды за «Атлетико Минейро». Срок его соглашения истёк 31 декабря.

В текущем сезоне 30-летний парагваец провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Алонсо рассказал, что покинет краснодарский клуб в летнее трансферное окно.

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