Футболист «Спартака» Денисов рассказал, как его пытались переманить в «Зенит»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Конечно. Речь шла о молодёжной команде, но я решил переехать в Москву, в «Спартак», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».
Защитник красно-белых заявил, что переговоры вели его родители.
«Я тогда был маленький, разговаривали именно с родителями. Со мной на интервью приехал мой отец. Так вот, папа сразу отказался», — добавил он.
В прошедшем сезоне 20-летний россиянин забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за московскую команду во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Даниил Хлусевич может перебраться в Серию А.