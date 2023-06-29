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Футболист «Спартака» Денисов рассказал, как его пытались переманить в «Зенит»

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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о том, пытались ли его переманить в санкт-петербургский «Зенит».
Футболист «Спартака» Денисов рассказал, как его пытались переманить в «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Конечно. Речь шла о молодёжной команде, но я решил переехать в Москву, в «Спартак», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».

Защитник красно-белых заявил, что переговоры вели его родители.

«Я тогда был маленький, разговаривали именно с родителями. Со мной на интервью приехал мой отец. Так вот, папа сразу отказался», — добавил он.

В прошедшем сезоне 20-летний россиянин забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за московскую команду во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Даниил Хлусевич может перебраться в Серию А.

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