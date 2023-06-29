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Агент Клаудиньо опроверг информацию о переходе полузащитника во «Фламенго»

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Гильерме Миранда, агент полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал информацию о переходе своего клиента в бразильский «Фламенго».
Агент Клаудиньо опроверг информацию о переходе полузащитника во «Фламенго»
  • globallookpress.com
  • © nicoletaionescu

«Клаудиньо может перейти во «Фламенго»? Это фейк», — приводит слова Миранды Sport24.

Сообщалось, что бразильский клуб готов приобрести атакующего хавбека за €12 млн.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» в 2021 году, а в феврале 2023-го получил российский паспорт. В сезоне-2022/23 26-летний бразилец отыграл 24 матча, забил пять мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» подписал бразильского полузащитника Ду Кейроса.

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