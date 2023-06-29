Globo: во «Фламенго» уверены, что выкупят полузащитника «Зенита» Клаудиньо

В руководстве бразильского «Фламенго» располагают информацией о сумме, которая удовлетворит руководство санкт-петербургского «Зенита» для продажи полузащитника Клаудиньо.

Как сообщает Globo, представители «Фламенго» провели переговоры с игроком и его окружением.

По информации источника, игрок хочет получить вызов в национальную сборную Бразилии, и руководство бразильского клуба заверило его, что этот трансфер приблизит футболиста к заветной цели.

26-летний Клаудиньо в минувшем сезоне принял участие в 30 матчах, в которых забил пять мячей и отдал 12 результативных передач. Бразилец выиграл с сине-бело-голубыми три трофея.

Ранее стало известно, что «Зенит» подписал бразильского полузащитника Ду Кейроса.