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Globo: во «Фламенго» уверены, что выкупят полузащитника «Зенита» Клаудиньо

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В руководстве бразильского «Фламенго» располагают информацией о сумме, которая удовлетворит руководство санкт-петербургского «Зенита» для продажи полузащитника Клаудиньо.
Globo: во «Фламенго» уверены, что выкупят полузащитника «Зенита» Клаудиньо
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Как сообщает Globo, представители «Фламенго» провели переговоры с игроком и его окружением.

По информации источника, игрок хочет получить вызов в национальную сборную Бразилии, и руководство бразильского клуба заверило его, что этот трансфер приблизит футболиста к заветной цели.

26-летний Клаудиньо в минувшем сезоне принял участие в 30 матчах, в которых забил пять мячей и отдал 12 результативных передач. Бразилец выиграл с сине-бело-голубыми три трофея.

Ранее стало известно, что «Зенит» подписал бразильского полузащитника Ду Кейроса.

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