Calciomercato: нападающий «Фенербахче» Джеко не прилетит на турнир в Россию
- AP
- © Antonio Calanni
Как сообщает Calciomercato, причины не связаны с ранее появившейся информацией о том, что 37-летний босниец не хочет лететь в Россию из-за политической обстановки.
По информации источника, нападающий договорился с турецким клубом о трёхнедельном отпуске.
К партнёрам по команде Джеко присоединится в середине июля.
Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 1 по 15 июля. В нём примут участие «Фенербахче» (Турция), «Нефтчи» (Азербайджан), «Црвена Звезда» (Сербия) и «Зенит».
Ранее стало известно, что Джеко подписал контракт с «Фенербахче».