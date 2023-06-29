Calciomercato: нападающий «Фенербахче» Джеко не прилетит на турнир в Россию

Боснийский нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко не сможет приехать на «Кубок PARI Премьер».

Как сообщает Calciomercato, причины не связаны с ранее появившейся информацией о том, что 37-летний босниец не хочет лететь в Россию из-за политической обстановки.

По информации источника, нападающий договорился с турецким клубом о трёхнедельном отпуске.

К партнёрам по команде Джеко присоединится в середине июля.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 1 по 15 июля. В нём примут участие «Фенербахче» (Турция), «Нефтчи» (Азербайджан), «Црвена Звезда» (Сербия) и «Зенит».

Ранее стало известно, что Джеко подписал контракт с «Фенербахче».