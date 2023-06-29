Команда «Формулы-1» Alpha Tauri сменит название в следующем сезоне

Советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что команда «Формулы-1» Alpha Tauri в следующем сезоне сменит название и получит нового спонсора.

«В 2024 году у Alpha Tauri будут два новых лидера — Лоран Мекиес и Петер Байер. Будут новые спонсоры и новое название. Ориентация ясна: следовать за Red Bull настолько, насколько позволяет регламент. Собственные разработки — это неправильный путь», — цитирует Марко Kleine Zeitung.

После девяти этапов «Формулы-1» Alpha Tauri в Кубке конструкторов расположилась на последней, десятой строчке, набрав два очка. На первом месте находится Red Bull (321 очко).

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