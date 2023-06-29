Бывший главный тренер «Барселоны» Мартино возглавил «Интер Майами»
Как сообщает пресс-служба американского клуба, сроки соглашения с 60-летним тренером не разглашаются. Он приступит к работе после получения рабочей документации.
Последним местом работы Мартино была сборная Мексики, с которой он завоевал Золотой кубок КОНКАКАФ.
Напомним, что нападающий Лионель Месси в июне покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. В июле игрок присоединится к «Интер Майами».
Ранее Месси признался, что взволнован предстоящей поездкой в США.