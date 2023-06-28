Агент Оздоева заявил, что представители ПАОКа общались с футболистом

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался о будущем своего клиента.

«ПАОК вышел на Магомеда сам. С ним разговаривали представители клуба. Ему пояснили его личные условия. Если будет близко к договорённости о трансфере, тогда уже Магомед будет думать предметно, уходить или нет», — цитирует Гаргаева «Спорт-Экспресс».

Как сообщает журналист Ягыз Сабункуоглу в соцсетях, греческий клуб готов заплатить €600 тыс. за трансфер 30-летнего полузащитника.

ПАОК также предложил россиянину контракт с зарплатой €1,2 млн в год.

Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи. Контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Анзор Гаргаев подтвердил интерес ПАОКа к футболисту.